Пожилого пенсионера разыскивают в Саратовской области с 30 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

73-летний Михаил Степухин вышел из дома в Ленинском районе Саратова три дня назад, и до сих пор вестей о нем нет. Рост пенсионера – 175 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами и темными глазами. В день исчезновения Михаил Степухин был одет в черную короткую ветровку, темно-синюю футболку, темно-синие трико, темные ботинки на шнурках, черную кожаную классическую кепку, может быть дезориентирован. Пенсионер может передвигаться на белой ВАЗ-2105.

Розыск Михаила Степухина координирует инфоорг Люсьен +7-905-385-02-65. Также информацию о нем можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52, или 112.