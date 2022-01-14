В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области рассказали, каких профессий не хватает региону.

Так, за две недели января на сайтах появилось около 30 тысяч новых вакансий. Самыми востребованными оказались рабочие и инженерно-технические профессии.

Также в области ищут медсестер, водителей, слесарей и продавцов. Не менее востребованными остаются грузчики, подсобные рабочие, уборщики и дворники.

В министерстве также уточнили, что меньше всего в Саратовской области нужны юристы и экономисты.