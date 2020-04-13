Местный житель Николай Чернышов выложил в сеть видео-обращение о пропаже родного брата.

— Пока спали жена и дети утром, он ушел. Прошло уже сутки, а на связь он не выходит. Оставил и телефон, ключи, машину, собрал пару маек и трико, — рассказывает Николай.

Предположительно, он покинул дом по религиозным мотивам.

— Позвонил в поисковую группу и полицию. Обещали сегодня начать поиски. Но информации почти никакой нет о предположительном пути его следования, — добавляет брат пропавшего.

Кроме того, по истории телефона родственник искал храм в селе в Московской области.