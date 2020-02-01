В Ленинском районе уже три дня ищут 13-летнюю Ирину Михайлову.

Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Последний раз девочку видели 30 января. Тогда она была одета в пуховик до бедра болотного цвета, черные джинсы, желто-рыжие ботинки на шнурках, бежевую шапку с ушками, бежевый шарф-снуд.

Потеряшка ростом 165 сантиметров, худощавая, с русыми до плеч волосами и серо-зелеными глазами.

Если вам известно о местонахождение Ирины сообщите по телефону 8(927) 150-64-74 Екатерина или экстренному номеру 02.