В Ленинском районе Саратова пропал 75-летний мужчина. Об этом пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Саратове.

Пропавшего звали Амрахов Музаффар Рафи-Оглы, он ушел из дома 5 сентября и не вернулся. Рост мужчины 170 сантиметров, полного телосложения, у него карие глаза. Возможна потеря памяти.

Был одет в синюю олимпийку с белыми лампасами, бардовую рубашку с длинным рукавом, синие трико с белыми лампасами и черные кроссовки.

Всех, кому известно что-либо о его местонахождении, просят сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.