Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратове пропавшего пенсионера. Об этом они сообщают в своей группе «ВКонтакте».

По информации отряда, пропал 72-летний Федор Лаптев. В воскресенье, 19 сентября, он ушел из дома и не вернулся.

Волонтеры обращают внимание на то, что у пенсионера возможна потеря памяти, он не ориентируется в пространстве.

Рост Федора 183 см, он худощавого телосложения, с седыми волосами и серыми глазами. Он мог быть одет в серую куртку, зелено-белую клетчатую рубашку.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.