В Ленинском и Саратовском районах из незаконного оборота изъята партия немаркированной табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Сотрудники полиции обыскали три гаража в Ленинском и Саратовском районах. Установлено, что указанные гаражи использовались как склады для последующей реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции. Из помещений изъята партия алкоголя и табачных изделий на сумму более 1 миллиона рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту данной продукции.