Пожар в одной из квартир дома в Заводском районе привел к эвакуации жителей.

Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Огородная в многоквартирном доме №188 в Саратове произошло возгорание в квартире.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили возгорание на площади 5 кв метров.

Уточняется, что во время инцидента пострадал мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники МЧС также эвакуировали из горевшего здания 12 человек.

Причины случившегося выясняются.