Сегодня, 29 сентября, в Саратове поступил сигнал о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Горел балкон 3-его этажа 9-ти этажного дома на улице Южной в Заводском районе. На момент прибытия первых пожарных в подъезде было сильное задымление, из эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых при помощи спасательных устройств.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём ребенка — игра с зажигалкой.

В результате пожара пострадавших нет. На тушение выезжали два пожарных расчёта.