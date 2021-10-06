Сегодня, 6 октября, в 2:50 ночи из окна выбросилась 11-летняя девочка.

Совершить самоубийство она решила во время прямой трансляции. На экране было видно, как подросток сидит на подоконнике, свесив ноги за окно и нервно смеется. Далее она заявляет зрителям, что начинает отсчет, после которого она сведет счеты с жизнью.

Еще несколько минтут девочка сидит на подоконнике и отвечает комментаторам, заявляя о том, что сейчас выпрыгнет. Один из зрителей активно подначивает ее к прыжку.

— Прыгай. Давай. Ахаха. О, прикольно, — пишет в чате некий Алексей Капитонов.

Вскоре время подходит к концу и подросток прощается со зрителями. Она дважды пытается прыгнуть, но страх останавливает ее. В третий раз она берет себя в руки и всеже выпрыгивает из окна.

Слышны крики девочки и громкий звук от ее падения. В комнату вбегают родители. Мать выглядывает в окно, после чего у нее начинается истерика. Школьница выжила но сейчас находится в тяжелом состоянии.

Со страницы девочки в социальных сетях можно узнать, что ее зовут Лера. В статусе у нее стоит «Самое ужасное, когда тебе всего 11, а ты уже настолько разочаровалась в жизни». Подросток неоднократно писала об избиениях родителями, отсутствии возможности выбора. Также она затрагивала тему непринятия ее сексуальной ориентации.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.