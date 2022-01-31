Утром в понедельник 31 января в Саратове временно не ходят троллейбусы маршрута № 4.

Как сообщили в паблике «Саратовский городской электрический транспорт» в социальной сети «ВКонтакте», произошло это не по вине самого троллейбусного предприятия.

Виной закрытия маршрута, который связывает Музейную площадь с улицей Васильковской, явился ремонт водопровода, производимый компанией «КВС» возле дома № 125 на улице Чернышевского.

Напомним, авария на сетях оставила без воды центр Волжского района.

«Четвёрка» не будет ходить сегодня вплоть до окончания работ, которые планируется завершить водоснабжающей компанией к 17.00 этого понедельника.