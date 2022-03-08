Крупнейшая торговая сеть строительных магазинов и товаров для хозяйства OBI закрывается в России.

Как сообщили в компании, OBI уходит с российского рынка из-за санкций.

Напомним, в Саратове гипермаркет находится в ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе. Магазин проработал почти 8 лет.

Ранее в стране закрылись по той же причине магазины брендов H&M, Bershka, Adidas, IKEA, Samsung, Procter & Gamble Co. и другие.

В ближайшее время компания Henkel, специализирующаяся на выпуске бытовой химии, также прекратит свое производство в РФ.