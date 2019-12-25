В Саратове изменены схемы движения четырех маршрутов.

Как сообщил глава города Михаил Исаев на своей странице в соцсети Instagram, эти изменения произошли по просьбам саратовцев.

Теперь маршрутка №31 в сторону Саратовской областной клинической больницы будет ехать по 2-й Садовой, Песчаной, 2-й Садовой, а обратно — к дому №20 по улице Братьев Никитиных, Федоровской, Братьев Никитиных.

Также маршрут №33 будет ехать в обратном направлении по улице Малая Горная до улицы Чернышевского, а №56 — от Артиллерийской, 26 будет ехать к ЖК «Звезда» по Технической улице, до дома №7.

Стоит отметить, что практически полностью перестроен маршрут №89, ему присвоено новое наименование — «поселок Зональный» — «улица Романтиков».

В прямом направлении на участке маршрута №89 от пересечения улицы Аэропорт и улицы Соколовогорская до пересечения проспекта имени 50 лет Октября и улицы Технической будет осуществлять движение по улицам Аэропорт, Соколовогорская, Мясницкая, Соколовая, Симбирская, Большая Горная, проспекту 50 лет Октября и далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении — от ЖК «Ласточкино» по улице Романтиков, Черниговской и далее по существующей схеме движения, а также на участке от пересечения проспекта 50 лет Октября и улицы Техническая до пересечения улицы Аэропорт и улицы Соколовогорская движение осуществлять по проспекту 50 лет Октября, улицам Большая Горная, Мясницкая, Соколовогорская, Аэропорт и далее по существующей схеме движения.