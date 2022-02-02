С начала февраля в Саратове изменили автобусное расписание до Сторожевки. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Автобус №242 будет курсировать по новому расписанию.

Отправление автобусов от остановочного пункта от площади Ленина в Саратове: 06-30 час.; 07-00 час.; 07-40 час.; 08-15 час.; 09-00 час.; 10-00 час.; 11-00 час.; 12-00 час.; 13-00 час.; 13-40 час.; 14-20 час.; 15-00 час.; 15-40 час.; 16-20 час.; 17-00 час.; 17-40 час.; 18-15 час.; 18-50 час.; 19-25 час.; 20-00 час.

Отправление автобусов от остановочного пункта от администрации в Сторожевке: 06-00 час.; 06-30 час.; 07-00 час.; 07-40 час.; 08-15 час.; 09-00 час.; 10-00 час.; 11-00 час.; 11-45 час.; 13-00 час.; 13-40 час.; 14-20 час.; 15-00 час.; 15-40 час.; 16-20 час.; 17-00 час.; 17-30 час.; 18-10 час.; 18-50 час.; 19-25 час.