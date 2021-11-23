Сегодня, 23 ноября, состоялось открытие XI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций. В нем принял участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

На выставке были представлены новейшие умные гаджеты, способные выполнять различные функции в автоматическом режиме.

Одним из самых актуальных изобретений оказалось устройство для контроля рисков осложнений после коронавируса.

Напомним, что «Саратовский салон» проводится с 2005 года и за время своего существования превратился а настоящий научный форум, ставший брендом Саратовской области.

Валерий Радаев подчеркнул, что двигать науку в Саратовской области вперед позволяют мощная база саратовских университетов.

— Любой высокотехнологичный продукт рождается из прорывных идей, которые, в свою очередь, основаны на фундаментальных знаниях. Знания эти передаются учеными — от поколения к поколению, непрерывно обогащаются, не дают стоять на месте любой наукоемкой производственной сфере, — заявил губернатор.