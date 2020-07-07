В одном из складов на промзоне Ленинского района Саратова полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии обнаружили производство поддельного алкоголя. Об этом сообщили в городском УМВД.

На объекте с помощью кустарного оборудования злоумышленники делали алкоголь и разливали его в бутылки, на каждую из которых приклеивали этикетки известных брендов.

Спиртосодержащую жидкость развозили по нескольким гаражам в ГСК.

Во время обыска правоохранители изъяли девять тысяч литров контрафактного алкоголя, задержали шестерых человек. Пятерых отпустили под подписку о невыезде, мера пресечения для шестого – запрет определенных действий.