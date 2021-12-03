Четырем управляющим компаниям в Саратове выдано предписание. Об этом сообщает комитет по ЖКХ.

Так, на улице Радищева, 74 выявлено плохое состояние кровли. На улице Шелковичная, д 172, специалисты установили неисправное состояние водосточной трубы. Помимо этого, плохое состояние внутридомовых коммуникаций выявлено на улице Аткарская, д. 53, а на улице Заречная, д. 31 выявлено отсутствие влажной уборки подъездов многоквартирного дома.

По итогам проверок ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов», ООО «УК

Шелковичная», ООО УК «КЭСО», ООО «Благоустройство» будут привлечены к

административной ответственности.