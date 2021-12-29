В Саратове продолжается подготовка традиционных площадок для катания на коньках, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас заливается ледовое основание, а затем проводится выравнивание. После

нанесения завершающих слоев катки смогут принять первых посетителей.

Ожидается, что уже сегодня начнут свою работу каток в Детском парке и хоккейные коробки стадиона «Торпедо» и на Театральной площади.

В зимний сезон также будут работать катки на стадионах «Спартак» и «Волга», на Набережной Космонавтов и у образовательных учреждений. Еще будут работать лыжные базы и трассы и более 40 хоккейных коробок.