Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Марины Расковой.

Герой Советского Союза, легендарная летчица, формировавшая женские авиаполки в годы Великой Отечественной войны. Полки базировались в городе Энгельсе, летчиц называли «Ночные ведьмы».

Вячеслав Володин не раз говорил о необходимости сохранения исторической памяти. При его поддержке в 2020 году был создан новый памятник Марине Расковой и мемориальный комплекс «Памяти Героев-авиаторов» в Летном городке Энгельса. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Старый памятник был отреставрирован и установлен в саратовском парке, который носит имя легендарной летчицы. Он также был реконструирован по инициативе Володина два года назад.