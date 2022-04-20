На проспекте Столыпина в Саратове рабочие коммунальных служб приступили к спилу засохших и больных деревьев.

Как сообщали в администрации города, до середины мая на главной пешеходной улице областного центра должны заменить 60 таких насаждений.

Уточняется, что убираются только те из них, которые окончательно высохли и представляют опасность из-за возможного падения сухих веток.

Кроме того, будет заменен грунт на более плодородный и выполнен монтаж системы полива в посадочных ямах.

Также на проспекте Столыпина высадят 60 длинномеров — голландских вязов Додоенс, размером 3-3,5 метра.

К слову, горожане видят причину плохой приживаемости деревьев на пешеходной зоне в том, что зимой дорожная плитка здесь обрабатывается агрессивными реагентами.