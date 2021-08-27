Здание было оцеплено полицией.

Как рассказали в соцсетях очевидцы происшествия, днем 27 августа неизвестные сообщили, что магазин электронных сигарет на улице Мичурина в Саратове заминирован.

Однако тревога оказалась ложной. После проверки здания полицией оцепление было снято.

«Сегодня в 16:30 «заминировали» магазин Vape Hookah Zone в центре города, по адресу: Мичурина, 51. Здание оцеплено полицией. Вот такая злая конкуренция в Саратове», — делает вывод один из горожан в паблике «Типичный Саратов» ВКонтакте.

Фото: Александр Бондарев