Управление по охране объектов культурного наследия включило здание «Контора Нобель», расположенный в Саратове на улице Чернышевского 211 в список объектов культурного наследия местного значения.

Объект был включен в список выявленных в 2001 году, в 2019 прошел историко-культурную экспертизу.

Специалист Олег Демин исследовал памятник и отметил, что он соответствуют эклектичным классицистическим постройкам середины XIX века. Первый этаж оштукатурен в руст. Оконные проемы имеют тянутое штукатурное обрамление сложного профиля и увенчаны сандриками: по первому этажу прямыми, по второму — с круговой арочкой. В тимпан арочки помещен лист аканта с девичьей головой. Центральная часть здания увенчана аттиком в форме круговой арки, опирающейся на нижнюю часть, представленную двумя проемами с циркульным завершением.

Кроме того, здание является самодостаточным градостроительным элементом в структуре города, обладает визуальными связями с другими объектами культурного наследия.