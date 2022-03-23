Накануне, 22 марта, состоялось очередное заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов», где было рассмотрено 167 дел. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К ответственности было привлечено 6 юридических лиц за нарушение срока проведения земляных работ, за нарушение срока восстановления благоустройства территории после их проведения, за нарушение срока обращения за получением разрешения на проведение земляных работ, за неуборку снега и наледи, а также невыполнение требований к размещению вывесок.

Так, должностное лицо ООО «КВС» за нарушение срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 150 тысяч рублей.