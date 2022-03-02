В Саратова ученица третьего класса пострадала при падении на нее с крыши глыбы льда.

Несчастный случай призошел 1 марта примерно в 08.30 возле дома N169 по улице Московской недалеко от автовокзала.

Вызванная «скорая» установила у ребёнка ушибы мягких тканей головы и синяк на темени. В больницу девочку класть не стали, оставив на амбулаторном лечении.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Уточняется, что дом, с которого упала ледяная масса, находится на обслуживании УК «Домовой совет».

Прокуратура уже зафиксировала нарушения и инициировала в отношении директора управляющей компании административное дело об управлении многоквартирными домами без лицензии.

Со своей стороны администрация Кировского района Саратова также изучает «нехороший» дом.

— Дом N169 по улице Московской девятиэтажный, одноподъездный, крыша плоская из наплавляемых материалов. Дом расположен в стороне от пешеходных тротуаров, с трех сторон имеет ограждение. Движение пешеходов возможно вдоль дома только со стороны входа в подъезд. С фасада, со стороны подъезда — лоджии, балконов и, соответственно, козырьков над ними нет. В управляющую компанию и ЕДДС по Кировскому району информация о травме в результате схода наледи не поступала. Проводится проверка, — сообщили чиновники.