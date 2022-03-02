В Саратова ученица третьего класса пострадала при падении на нее с крыши глыбы льда.

Несчастный случай призошел 1 марта примерно в 08.30 возле дома N169 по улице Московской недалеко от автовокзала. 

Вызванная «скорая» установила у ребёнка ушибы мягких тканей головы и синяк на темени. В больницу девочку класть не стали, оставив на амбулаторном лечении.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Уточняется, что дом, с которого упала ледяная масса, находится на обслуживании УК «Домовой совет».

Прокуратура уже зафиксировала нарушения и инициировала в отношении директора управляющей компании административное дело об управлении многоквартирными домами без лицензии.

Со своей стороны администрация Кировского района Саратова также изучает «нехороший» дом.

Дом N169 по улице Московской девятиэтажный, одноподъездный, крыша плоская из наплавляемых материалов. Дом расположен в стороне от пешеходных тротуаров, с трех сторон имеет ограждение. Движение пешеходов возможно вдоль дома только со стороны входа в подъезд. С фасада, со стороны подъезда — лоджии, балконов и, соответственно, козырьков над ними нет. В управляющую компанию и ЕДДС по Кировскому району информация о травме в результате схода наледи не поступала. Проводится проверка, — сообщили чиновники. 

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