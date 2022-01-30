Пенсионеры в собственном доме в Саратове оказались в заточении.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсети ВКонтакте, с крыши жилого здания старой постройки по улице Шевченко, 32 во время оттепели упали ледяные глыбы.

При этом козырёк над входом в дом был снесён наледью напрочь.

Конструкция упала рядом с входной дверью и буквально заблокировала путь в подьезд.

— В этом доме несколько жилых квартир, живут пенсионеры. Сами они не в состоянии выйти и ликвидировать нанесённый ущерб, — сообщили авторы поста в паблике «Типичный Саратов», сопроводив рассказ фотографиями.