Коммунальные службы работали на аварийном водопроводе весь день 31 января и в ночь на 1 февраля.

На улице Чернышевского между улицами Вольская и Шелковичная накануне лопнула труба диаметром 250 мм. Для ее ремонта необходимо было перекрыть водовод диаметром 700 мм.

В итоге без ХВС остался центр Волжского района Саратова. Воды на сутки лишились несколько тысяч жителей областного центра.

Как выяснилось, авария произошла из-за резкой смены температуры воздуха. Грунт начал движение и провалился вместе с асфальтом.

Первоначально коммунальщики обещали устранить повреждение до вечера, но продлили время работ до 4.00 часов.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы на текущий момент, заполнение водовода началось в 01.10. Коммунальные службы завершили работы ранее прогнозируемого срока. Вода вновь появилась в домах Волжского района.