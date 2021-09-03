В первые дни осени, 2 и 3 сентября, Саратов накрыли сильные дожди. Сегодня утром сотни горожан не с трудом добирались на работу, минуя лужи и затопленные дороги. Движение троллейбусов в разных районах города парализовано.

—Саратов можно назвать второй Венецией! — иронизируют жители города в социальных сетях, где выкладывают видео затопленных улиц.

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил профильным службам оперативно ликвидировать последствия непогоды.

—В связи с выпадением большого количества осадков в городе наблюдаются места, где скопились ливневые воды, что затрудняет движение автомобилистов и пешеходов. Поручаю профильным службам оперативно ликвидировать последствия непогоды и нормализовать дорожную ситуацию в Саратове, — говорится в сообщении.