В первые дни осени, 2 и 3 сентября, Саратов накрыли сильные дожди. Сегодня утром сотни горожан не с трудом добирались на работу, минуя лужи и затопленные дороги. Движение троллейбусов в разных районах города парализовано.
—Саратов можно назвать второй Венецией! — иронизируют жители города в социальных сетях, где выкладывают видео затопленных улиц.
Мэр Саратова Михаил Исаев поручил профильным службам оперативно ликвидировать последствия непогоды.
—В связи с выпадением большого количества осадков в городе наблюдаются места, где скопились ливневые воды, что затрудняет движение автомобилистов и пешеходов. Поручаю профильным службам оперативно ликвидировать последствия непогоды и нормализовать дорожную ситуацию в Саратове, — говорится в сообщении.
Как сообщает Саратовский ЦГМС, в минувшую ночь в городе выпало девять мм
осадков. Утром обильные дожди продолжились, и не на всех участках ливневая канализация может одновременно принять такой объем воды.
Задействовано восемь бригад для устранения наводнения на улицах города. В первую очередь внимание уделяется участкам с пониженным рельефом, прочищаются дождеприемные решетки.
Уже известны первые последствия ливня — из-за сильных потоков воды на проезжей части по маршруту троллейбусов 3 и 16 образовался провал, из-за этого транспорт не выходит на линии. Представители администрации Октябрьского района выехали на место для определения сроков и объема работ. Также приостановлено движение троллейбуса 11 из-за ДТП двух машин.