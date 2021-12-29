Жители поселка Юбилейный в Саратове в соцсетях пожаловались на последствия коммунальной аварии на Усть-Курдюмской 7Д.

Из-за прорыва трубы УАЗ «Патриот» и Nissan Quashqai вмерзли в лед.

Очевидцы опубликовали фото с места событий.

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