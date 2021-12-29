Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове машины вмерзли в лед после коммунальной аварии РубрикиНовости СаратоваПроисшествияСоцсфера В Саратове машины вмерзли в лед после коммунальной аварии По Новости Саратова - 29.12.2021 102 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Жители поселка Юбилейный в Саратове в соцсетях пожаловались на последствия коммунальной аварии на Усть-Курдюмской 7Д. Из-за прорыва трубы УАЗ «Патриот» и Nissan Quashqai вмерзли в лед. Очевидцы опубликовали фото с места событий. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пробки в Саратове объяснили новогодними праздниками В Саратове восстановили инсталляцию, посвященную памяти Олега Табакова От выпавшего снега Саратов будут чистить 200 спецмашин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пробки в Саратове объяснили новогодними праздниками Новости Саратова - 29.12.2021 0 Сегодня, 29 декабря, Саратов встал в десятибалльных пробках. Администрация города в связи с этим обратилась к саратовцам с просьбой не оставлять личные автомобили на... В Саратове восстановили инсталляцию, посвященную памяти Олега Табакова 29.12.2021 От выпавшего снега Саратов будут чистить 200 спецмашин 29.12.2021 Роман Бусаргин: У пруда Семхоз предлагается построить центр для детей с... 29.12.2021 Объявлены самые украшенные к Новому году населённые пункты Саратовской области 29.12.2021