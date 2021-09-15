В связи с ремонтом водопровода по адресу Чернышевского 2, сегодня, 15 сентября, в Саратове массово отключили холодную воду.

Под отключение попали жители улиц:

1-й Вакуровский проезд

1-й Заводской проезд

1-й и 2-й Мельничные проезды

1-й Овражный проезд

1-й проезд Чернышевского

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Волжские проезды

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й Береговые проезды

3-й Дегтярный проезд

3-й Солдатский проезд

4-й проезд Чернышевского

7-й Дегтярный проезд

Дегтярная площадь

Улица 3-я Дегтярная

Улица Б. Садовая, 2г, 10, 12а, 14, 14б, 28

Улица Береговая

Улица Верхняя

Улица Дегтярная

Улица Заводская

Улица Набережная, 15, 22

Улица Чернышевского от ул. Заводская до дома №89 по улице Чернышевского

Включить воду обещают к 20:00