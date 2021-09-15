В связи с ремонтом водопровода по адресу Чернышевского 2, сегодня, 15 сентября, в Саратове массово отключили холодную воду.
Под отключение попали жители улиц:
1-й Вакуровский проезд
1-й Заводской проезд
1-й и 2-й Мельничные проезды
1-й Овражный проезд
1-й проезд Чернышевского
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Волжские проезды
1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й Береговые проезды
3-й Дегтярный проезд
3-й Солдатский проезд
4-й проезд Чернышевского
7-й Дегтярный проезд
Дегтярная площадь
Улица 3-я Дегтярная
Улица Б. Садовая, 2г, 10, 12а, 14, 14б, 28
Улица Береговая
Улица Верхняя
Улица Дегтярная
Улица Заводская
Улица Набережная, 15, 22
Улица Чернышевского от ул. Заводская до дома №89 по улице Чернышевского
Включить воду обещают к 20:00