Саратовец пожаловался на огромные очереди в аптеках за цефтриаксоном.

Пользователь соцсети «ВКонтакте» Сергей Александров опубликовал фото торговой точки у Сенного рынка. На снимке отчетливо видно, как более десятка людей вынуждены даже стоять на улице, чтобы получить лекарства.

Люди, как вы не понимаете, он не спасет вас от коронавируса, это антибиотик, лечит сопутствующие инфекции после переноса вируса. Сегодня вышла женщина из этой аптеки в руках около 50-60 доз, она их еле держит в руках, и со словами: «Цефтриаксона больше нет» пошла в сторону Сенного рынка. На нее люди смотрели волком, я думаю за антибиотик ценой в 50 рублей скоро друг друга убивать будут, — написал местный житель.

Скорее всего, необходимое лекарство массового скупают спекулянты, чтобы продать его потом по завышенным ценам.

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