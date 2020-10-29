Саратовец пожаловался на огромные очереди в аптеках за цефтриаксоном.

Пользователь соцсети «ВКонтакте» Сергей Александров опубликовал фото торговой точки у Сенного рынка. На снимке отчетливо видно, как более десятка людей вынуждены даже стоять на улице, чтобы получить лекарства.

— Люди, как вы не понимаете, он не спасет вас от коронавируса, это антибиотик, лечит сопутствующие инфекции после переноса вируса. Сегодня вышла женщина из этой аптеки в руках около 50-60 доз, она их еле держит в руках, и со словами: «Цефтриаксона больше нет» пошла в сторону Сенного рынка. На нее люди смотрели волком, я думаю за антибиотик ценой в 50 рублей скоро друг друга убивать будут, — написал местный житель.

Скорее всего, необходимое лекарство массового скупают спекулянты, чтобы продать его потом по завышенным ценам.

