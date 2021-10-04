Следственное управление проверит сообщение, размещенное в СМИ. В нем говорится о том, что женщина и ее сын живут в непригодных для проживания условиях.

25 сентября в квартире дома № 9 по Деловому проезду, где проживает 56-летняя женщина с сыном, произошел пожар. Из-за этого дом непригоден для проживания а его жильцы вынуждены жить в тамбуре квартиры.

При этом в 2014 году строение признали аварийным, однако до настоящего времени дом не расселен.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.