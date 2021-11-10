Сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Начальник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Николай Чистоногов вручил ведомственную награду – «Медаль за смелость во имя спасения» — старшему сержанту полиции Дмитрию Спирину, помощнику оперативного дежурного дежурной части линейного отделения полиции в аэропорту «Гагарин» Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Находясь на службе в апреле этого года, Дмитрий Спирин, работая в то время помощником оперативного дежурного дежурной части в пункте полиции № 9 отдела полиции № 2 в составе Управления МВД РФ по Саратову, пришел на помощь гражданину, который едва не погиб на пожаре в одной из комнат общежития. Он принял меры к эвакуации других жителей дома и начал тушение пожара до прибытия пожарных.

Руководство и личный состав гордится тем, что в «Летописи славы» линейного управления появился еще один герой.