В отношении медсестры районной поликлиники Саратова возбуждено уголовное дело за ложные сведения о прививках от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В период с июля по август прошлого года медсестра прививочного кабинета внесла заведомо ложные сведения в анкеты двоих пациентов о якобы сделанных прививках от СOVID-19 за деньги. Таким образом, медработник исказила информацию о фактическом вакцинировании пациентов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.