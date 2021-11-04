В Саратовской области продолжается иммунизации населения от коронавирусной инфекции. В выходные дни, с 4 по 7 ноября, меняется режим работы пунктов мобильной вакцинации.

На территории Саратова:

ТЦ «Арига» – все дни – с 9:00 до 16:00;

Цирк Братьев Никитиных – все дни – с 11:00 до 17:00;

Проспект. Кирова (специализированный пункт около Саратовской консерватории Собинова) – все дни с 10:00 до 17:00;

Театральная площадь – все дни с 10:00 до 18:00;

Набережная Космонавтов (специализированный пункт около памятника Федину) – все дни с 09:00 до 17:00;

ТРЦ «Триумф Молл» – 4-5 ноября – с 11:00 до 17:00; 6-7 ноября – с 11:00 до 19:00;

ТЦ «Форум» – все дни с 11:00 до 19:00;

ДК «Россия» (специализированный пункт около учреждения) – 4 ноября – с 10:00 до 18:00;

ТЦ «ТАУ-Галерея» – все дни с 11:00 до 19:00;

ТРЦ «Happy Молл» – 4-5 ноября – с 14:00 до 20:00; 6-7 ноября – с 12:00 до 18.00;

ТЦ «Леруа Мерлен» – 4-5 ноября – с 14:00 до 20:00; 6-7 ноября – с 12:00 до 18.00;

ТЦ «Солнечный» (улица Тархова) – все дни с 10:00 до 14:00 (сбор организованных групп желающих вакцинироваться – у продовольственного рынка);

ТЦ «Оранжевый» – все дни с 11:00 до 15:00.