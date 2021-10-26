В Саратове продолжается ремонт городских дорог. Об текущих действиях сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сегодня, 26 октября, подрядчики завершили основной ремонт улице Свирская и улице Песчано-Уметский проезд.

Сегодня запланированы демонтаж и установка бордюра на улицах Шевченко, 3-я Окольная, Миллеровская, 1-й Ленинский проезд, Лагерная, Красновая, Луговая, Зарубина, 10-й Шелковичный проезд, Шелковичный проезд, Автомобильная, Книжная, Репина.

Подготавливать основание будут на улице Западная, Майская и Амурская.