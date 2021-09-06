Шестеро жителей Ершовского района Саратовской области обвиняются в краже скота.

Как стало известно следствию, в период с января по декабрь 2019 года они совершили 14 краж скота с пастбищ, расположенных на территориях Ершовского, Советского, Федоровского, Марксовского, Дергачевского и Энгельсского районов. Ущерб, причиненный владельцам животных, оцени в 1,3 миллиона рублей.

Также группа лиц подозревается в покушении на сумму 268 тысяч рублей. Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить им окончательное наказание от трех до девяти лет лишения свободы.