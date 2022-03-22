Поставки соков и молока в российские магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили «Ведомости».

В настоящее время участники рынка фиксируют дефицит тетрапака и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

В связи с этим крупные сети рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидает «Вкусвилл», подтверждает представитель сети.