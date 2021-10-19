Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание корсовета по противодействию распространению коронавируса.

По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирины Мясниковой, показатель заболеваемости за неделю вырос на 11,4%. Большинство заболевших – по-прежнему взрослые люди. Дети составляют 11 процентов от зараженных за неделю: 297 случаев. Более 25% заболевших – пожилые.

Она отметила, что пенсионеры не спешат прививаться, несмотря на угрозу. В связи с этим Роспотребнадзор региона выступил с предложением перевести работающих пенсионеров на удаленную работу.