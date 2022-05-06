Оперативный штаб допускает проведение праздника выпускников школ «Роза ветров». Об этом сегодня, 6 мая, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

Масштабный праздник для выпускников «Роза ветров» планируется провести в обычном режиме. Такое решение принял оперативный штаб региона по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Члены оперштаба пришли к выводу, что данное мероприятие с учетом сложившейся на данный момент эпидемиологической обстановки можно проводить при условии соблюдения рекомендаций управления Роспотребнадзора.

Эпидситуация будет внимательно отслеживаться, в случае ее ухудшения, будут приниматься необходимые решения.