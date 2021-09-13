Сегодня, 13 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону.

По его словам вопрос с отоплением выходит на первый план для всех уровней органов власти. На текущий день готовность составляет порядка 93%.

В некоторых муниципалитетах темпы подготовки остаются низкими. Это Балтайский, Воскресенский, Пугачевский и Татищевский районы. Радаев потребовал глав районов сообщить обо всех проблемах.

Также губернатор обратил внимание на то, что по прогнозам ожидается резкое понижение температур.

-По всей видимости, придется подключаться намного раньше. Нужно быть к этому готовыми не 1 или 15 октября, а уже сейчас, — сказал он.