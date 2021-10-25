В Октябрьском районе Саратова зарегистрирован факт кражи двух электросамокатов. Об этом сообщает ГУ МВД.
В отдел полиции обратился представитель компании и рассказал о том, что в полночь с улицы Рахова неизвестные угнали два электросамоката. Было возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба составила более 104 тысяч рублей.
Подозреваемым по данному делу оказался ранее судимый 20-летний гражданин. Похищенное не изъято, так как подозреваемый успел продать самокаты неизвестному за тысячу рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.