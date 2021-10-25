В Октябрьском районе Саратова зарегистрирован факт кражи двух электросамокатов. Об этом сообщает ГУ МВД.

В отдел полиции обратился представитель компании и рассказал о том, что в полночь с улицы Рахова неизвестные угнали два электросамоката. Было возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба составила более 104 тысяч рублей.