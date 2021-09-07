В сегодняшнем матче молодёжного первенства «СГАУ-Саратов-2» в Москве встречался с командой «МССУОР №2».

В первом тайме у нашей команды не заладилась реализация бросков и вратари смогли отбить всего несколько бросков соперника. Отсюда и достаточно большая разница в счёте к перерыву 11:19.

Но уже во втором игровом отрезке заработала дальнобойная артиллерия волжан. Правый полусредний Роман Шишков реализовал 11 из 13 своих бросков, а левый полусредний Иван Щепакин 7 из 13.

Саратовцы смогли не только догнать москвичей в счёте но и за три минуты до конца повели в два мяча 32:34. Однако одержать победу «аграриям» не удалось. На последних секундах матча хозяева площадки установили равенство в счёте 34:34.

Завтра эти соперники проведут между собой повторный поединок. Начало матча также в 12-00 по саратовскому времени.

СГАУ-Саратов-2:

Осипов — 8/29 (27%), Гуреев — 6/19 (31%)

Шишков — 11/13, Щепакин — 7/13, Татаринцев — 5/6, Васильев — 3/6, Фомин — 3/4, Сергеев — 3/4, Гудков — 2/4, Голиков — 0/5, Смирнов.