Суд признал виновным 42-летнего рецидивиста из Саратова в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что 30 марта 2020 года мужчина пил алкоголь со своим знакомыми у одного из домов на Огородной улице. Он попросил у собутыльницы телефон ради звонка, а потом, как только убедился, что за ним никто не смотрит, ушел.

Сотовый злоумышленник сдал в ломбард «Победа», получил полторы тысячи рублей и потратил на себя.

Теперь он проведет восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.