В Саратове двое сотрудников микрофинансовой организации обвиняются в хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Руководитель одной из микрокредитных организаций получал от неустановленных сообщников персональные данные граждан, и оформлял на них кредитные карты одного из крупных банков, которые в дальнейшем обналичивались.

На жертв мошенники оформляли кредиты на суммы до 120 тысяч рублей. Полицейскими был установлен один из сообщников фигуранта. В ходе проведения обыска оперативниками изъято более 100 кредитных карт и 300 заявлений на выдачу кредитов, подготовленных от граждан.

Расследование уголовных дел продолжается. Двоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.