В скором времени в России может подорожать молочная продукция. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РФ.

Цены могут вырасти из-за увеличения себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Также на рост стоимости повлияет введенная с 1 сентября обязательная маркировка молочной продукции.

В минсельхозе уточнили, что средства, которые поступили от экспортной пошлины на зерновые, можно направить на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма. Это 10 миллиардов рублей в год.