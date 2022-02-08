В Саратове обнаружили одну из самых малых по площади сьемных квартир в Приволжском федеральном округе.

Как сообщили эксперты компании недвижимости «ЦИАН», в Саратове есть самое маленькое жилье для сдачи в аренду.

Квартира площадью всего 12 кв метров находится на улице Олимпийской в доме полувековой постройки.

Арендная плата за нее составляет всего 7 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на малые габариты, в квартире уместились холодильник, диван, кондиционер, кухонная мебель.

А самая маленькая квартира в ПФО находится в Казани: за 16 тысяч рублей в месяц владельцы готовы сдать 10-метровую студию.