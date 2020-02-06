Неаккуратные водители не редкость для саратовских дорог. В сети появилось очередное видео, на котором запечатлен момент неслучившегося ДТП.

Видеозапись с регистратора в сеть выложила женщина, которая чуть не стала участницей аварии. На кадрах видно, как автомобилист на иномарке решил «срезать путь» и свернул в неположенном для этого месте на проспекте Строителей. Таким образом он «подрезал» другую участницу дорожного движения.

Женщина быстро сориентировалась и ушла налево, чтобы не врезаться в нарушителя. В свою очередь водитель другой машины извинился жестом перед автоледи за инцидент.

Ярые комментаторы стали заступаться за мужчину. Некоторые считают, что он мог оказаться не местным и попросту не знать о том, что там нельзя поворачивать. А некоторые заметили его хорошие манеры.