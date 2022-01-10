Следователи обнаружили в интернете и СМИ публикацию, в которой сообщается о вовлечении несовершеннолетнего в совершении действий, представляющих опасность для его жизни.

Согласно данным, размещённым в средствах массовой информации, 9 января 2022 года в период времени между 15:00 и 16:00 в потоке движения транспортных средств по улице Сетевой города Саратов автомобилем марки «Ford Kuga» управлял ребенок, который сидел на коленях у своего отца.

Организована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, допустившего несовершеннолетнего до управления транспортным средством. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.