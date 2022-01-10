Следователи обнаружили в интернете и СМИ публикацию, в которой сообщается о вовлечении несовершеннолетнего в совершении действий, представляющих опасность для его жизни.

Согласно данным, размещённым в средствах массовой информации, 9 января 2022 года в период времени между 15:00 и 16:00 в потоке движения транспортных средств по улице Сетевой города Саратов автомобилем марки «Ford Kuga» управлял ребенок, который сидел на коленях у своего отца.

Организована доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, допустившего несовершеннолетнего до управления транспортным средством. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА