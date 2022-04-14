В Саратове завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего местного жителя в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 2 января текущего года 43-летний саратовец выпивал в компании двух друзей на кухне в квартире многоэтажки на 2-ой Прокатной. Через некоторое время между ним и его приятелем возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник схватил нож и ударил противника в спину.

Потерпевшего удалось спасти в больнице.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие виновность мужчины. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.