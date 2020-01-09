Перед судом предстанет житель областного центра, обвиняемый в ряде тяжких преступлений.

Так, летом 2018 года 59-летний мужчина познакомился с девушкой, с которой у него завязались отношения. Пара вместе встретила новый год, однако 1 января злоумышленник повздорил с любовницей, изнасиловал ее, избил и ушел из дома.

Вернувшись, он обнаружил ее мертвой. Но саратовец не растерялся: завернул тело в ковер и спрятал в неотапливаемой комнате до обнаружения его полицейскими.

В конце января он познакомился еще с одной жертвой. Женщина проживала у него до первой ссоры с хозяином квартиры. Во время конфликта убийца побоялся, что спрятанное им тело будет найдено и тоже ее убил и изнасиловал.

После очередного преступления он покинул квартиру и жил у знакомых.

Помимо этого, в ноябре 2018 года у себя дома изнасиловал 40-летнюю женщину, угрожая ее убить. Через время он решил сходить с ней к приятелю, но даме удалось сбежать. От страха он не стала обращаться в полицию, однако рассказала о страшном преступлении в ее отношении, когда к ней обратились правоохранители во время розыска подозреваемого.

У насильника была и четвертая жертва, которая долго молчала об издевательствах над ней. В декабре 2018 года подсудимый изнасиловал 45-летнюю саратовчанку и пригрозил ей расправой. Однако тогда ему нужны были деньги, и женщина предложила съездить к ее знакомому за нужной суммой.

В пути она сумела сбежать от тирана, но боялась мести после обращения в полицию. Женщина рассказала о случившемся лишь во время поисков преступника.

Сейчас насильник-убийца задержан и находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.